Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов. По предварительным данным, он набирает 57,6% голосов.

Его соперница, кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен, уже признала поражение, но при этом назвала успехом предварительные результаты. Она позвонила своему сопернику по телефону. Тем не менее, подсчет голосов продолжается, а избирательные участки уже закрылись.

По данным МВД Франции, явка превысила 63%, это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.