Больше 15 тыс куличей испекут в Москве к фестивалю "Пасхальный дар"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более 15 тысяч куличей испекут в Москве по случаю проведения фестиваля "Пасхальный дар". Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Гостям будет из чего выбрать, всего более 12 наименований (куличей. – Прим. ред.) <...> Также на площадках фестиваля "Пасхальный дар" можно будет купить пасхи, пироги, коврижки, кексы", – сказал он.
Цены на праздничную выпечку, по словам Немерюка, будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые. Всего будет приготовлено свыше 5 тысяч килограммов выпечки.
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 23 по 28 апреля. Всю неделю для горожан будут работать 23 фестивальные площадки. Помимо ярмарочной составляющей, программой фестиваля предусмотрены различные образовательные и благотворительные мероприятия.
Так, на каждой фестивальной площадке будут расположены специальные деревья, под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных НКО и исполнить одно из них. А на Тверском бульваре Московский зоопарк проведет акцию в поддержку зоопарков Донбасса.
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