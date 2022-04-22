Цветочные композиции и пасхальные яйца украсили Москву к празднику

Яркие цветочные композиции, пасхальные яйца, световые деревья и тоннели украсили улицы Москвы к Пасхе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Завершили установку 600 праздничных декоративных конструкций в честь главного православного торжества. <...> Объемно-декоративные конструкции появились на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского, и, конечно же, около Храма Христа Спасителя и на других территориях у храмов", – говорится в сообщении.

Кроме того, на городских билбордах, в том числе цифровых, появились поздравления с Пасхой. На медиафасадах домов на Новом Арбате 24 апреля после 20:00 появятся поздравительные ролики.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 23 апреля в Москве откроется седьмой фестиваль "Пасхальный дар". Всю неделю для москвичей будут работать 23 фестивальные площадки в центральном и других округах столицы.

Там будут расположены "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных некоммерческих организаций и исполнить одно из них.