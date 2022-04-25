Политолог рассказал о последствиях для РФ победы Макрона на выборах во Франции

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Особых перемен в отношениях России и Франции после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах ждать не стоит. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института Европы РАН, политолога Сергея Федорова.
По его словам, Макрон продолжит вести прежнюю политику. Он отметил, что Париж будет поддерживать диалог с Россией, несмотря на все противоречия и конфронтацию на фоне спецоперации на Украине.
"Диалог жесткий, подкрепленный санкционной политикой, продолжится накачивание Украины оружием. Надеяться на ослабление этой политики не стоит. Сочетание диалога и жесткого давления на нас, принуждение России изменить свою политику", – подчеркнул Федоров.
Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании.
Новости мира: Макрон победил во II туре президентских выборов во Франции
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