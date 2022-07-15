Экономист назвал причину отставки правительства Болгарии

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На отставку правительства Болгарии оказали влияние санкции в отношении России, заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке.
"Антироссийские санкции – одна из причин падения болгарского правительства. Были выборы во Франции, президент Макрон понес тяжелые потери. Сейчас он слаб, как и Шольц в Германии. Введенные санкции превратились в политическое кладбище", – цитирует его РИА Новости.
Эксперт призвал Евросоюз разрешить ситуацию дипломатическим путем. По его словам, санкции не работают и никогда не работали.
Ханке также назвал ограничения против РФ самоубийством для экономики Европы.
Премьер Болгарии Кирил Петков покинул пост после того, как парламент страны выразил вотум недоверия его правительству. Помимо посла РФ, глава кабмина обвинил в произошедшем бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, главу партии "ГЕРБ" Бойко Борисова и депутата Слави Трифонова.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Петкова о причастности посла России Элеоноры Митрофановой к его увольнению, заявила, что "человек устал, начал заговариваться".
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