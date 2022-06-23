Захарова оценила обвинения в причастности посла РФ к отставке премьера Болгарии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о причастности посла России Элеоноры Митрофановой к его увольнению. Об этом сообщает РИА Новости.

"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. <…> Думаю, человек устал, начал заговариваться ", – заявила дипломат.

Премьер Болгарии Кирил Петков покинул пост после того, как парламент страны выразил вотум недоверия его правительству. Помимо посла РФ, глава кабмина обвинил в произошедшем бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, главу партии "ГЕРБ" Бойко Борисова и депутата Слави Трифонова.

Ранее стало известно, что власти Чехии приняли решение приостановить выдачу виз и разрешений на пребывание в стране для граждан Российской Федерации и Белоруссии. Исключение составят гуманитарные случаи.