Захарова оценила обвинения в причастности посла РФ к отставке премьера Болгарии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о причастности посла России Элеоноры Митрофановой к его увольнению. Об этом сообщает РИА Новости.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. <…> Думаю, человек устал, начал заговариваться ", – заявила дипломат.
Премьер Болгарии Кирил Петков покинул пост после того, как парламент страны выразил вотум недоверия его правительству. Помимо посла РФ, глава кабмина обвинил в произошедшем бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, главу партии "ГЕРБ" Бойко Борисова и депутата Слави Трифонова.
Ранее стало известно, что власти Чехии приняли решение приостановить выдачу виз и разрешений на пребывание в стране для граждан Российской Федерации и Белоруссии. Исключение составят гуманитарные случаи.
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