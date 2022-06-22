РФ ответит на отказ США выдать разрешения на прилет спецрейса госавиации – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американские власти не выдали разрешение на прилет в Соединенные Штаты российского спецрейса. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Москва не оставит данный враждебный шаг без ответа.

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", – приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что отказ в допуске российского спецборта повлечет принятие Москвой контрмер, в том числе асимметричного характера. Российская сторона уведомит о них Вашингтон по дипломатическим каналам.

"Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется", – подчеркнула Захарова.

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с главой российского МИД.

