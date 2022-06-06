Вучич выразил неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова в Сербию

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Президент Сербии Александр Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает администрация главы Сербии.

Вучич встретился с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, который оповестил, что визит Лаврова в Белград, намеченный на 6–7 июня, откладывается.

Сербский лидер же заявил, что страна продолжит защищать свою самостоятельность в принятии политических решений.

"(Сербия. – Прим. ред.) продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнерских отношений со странами на всех континентах, а также продолжит соблюдение военного нейтралитета", – говорится в сообщении.

Вучич и Боцан-Харченко договорились о скорой встрече глав министерств иностранных дел Сербии и России Николы Селаковича и Сергея Лаврова.

Накануне стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Тогда сербские СМИ сообщили, что в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако отмечалось, что вины Белграда в данной ситуации нет.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия по закрытию неба для самолета Лаврова являются враждебными. По его словам, подобный шаг может стать причиной переноса контактов с сербским руководством, которые были запланированы на ближайшие дни.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

