Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ пропустить его самолет в Сербию лишением Белграда права на проведение суверенной политики, назвав саму ситуацию немыслимой.

"Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики", – цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что международная деятельность Сербии на российском направлении была заблокирована.

По словам министра, за последние сутки поступило множество вопросов касательно ответной реакции на принятые некоторыми членами НАТО решения.

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако отмечалось, что вины Белграда в данной ситуации нет.

Председатель сербского кабмина Ана Брнабич, в свою очередь, сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.

В Кремле назвали подобные действия с самолетом враждебными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг может стать причиной переноса контактов с сербским руководством, которые были запланированы на ближайшие дни.

Однако, как уточнил Песков, сильно помешать продолжению диалога РФ с дружественными государствами, в частности с Сербией, не получится.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

