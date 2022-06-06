Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ пропустить его самолет в Сербию лишением Белграда права на проведение суверенной политики, назвав саму ситуацию немыслимой.
"Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики", – цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что международная деятельность Сербии на российском направлении была заблокирована.
По словам министра, за последние сутки поступило множество вопросов касательно ответной реакции на принятые некоторыми членами НАТО решения.
5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако отмечалось, что вины Белграда в данной ситуации нет.
Председатель сербского кабмина Ана Брнабич, в свою очередь, сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.
В Кремле назвали подобные действия с самолетом враждебными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг может стать причиной переноса контактов с сербским руководством, которые были запланированы на ближайшие дни.
Однако, как уточнил Песков, сильно помешать продолжению диалога РФ с дружественными государствами, в частности с Сербией, не получится.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Болгария закрыла небо для самолета Лаврова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: