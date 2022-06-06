Захарова подтвердила, что страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Она уточнила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров.
5 июня стало известно о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако, отмечалось, что вина Белграда в данной ситуации отсутствует.
Председатель сербского кабмина Ана Брнабич в свою очередь сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.
В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что отказ некоторых государств Европы пропустить самолет Лаврова в Сербию можно назвать комплексом политической неполноценности. Он также предположил, что в западных странах увеличивается число опасений, что контакт с РФ в сфере политики свергнет единый антироссийский строй Европейского союза.
Ситуация у РФ с другими государствами осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В СФ прокомментировали отказ пропустить самолет с Лавровым в Сербию
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