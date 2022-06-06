Косачев призвал к жесткой реакции в ответ на отказ пропустить самолет с Лавровым в Сербию

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию должен получить жесткий ответ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, данное решение принято не по инициативе этих трех стран, поскольку они утратили свой суверенитет при вступлении в НАТО.

"Речь о натовском демарше, и без США его бы быть не могло", – отметил он.

Таким образом Альянс стремится подчинить себе оставшуюся часть Европы, пояснил Косачев. Он также назвал отсутствие собственного суверенитета у Европы основной проблемой "сохраняющегося разделения той общей для всех нас Европы, которая могла бы стать единой и неделимой".

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако, отмечалось, что вины Белграда в данной ситуации нет.

Председатель сербского кабмина Ана Брнабич, в свою очередь, сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

