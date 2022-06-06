В Кремле назвали враждебными действиями закрытие неба для самолета Лаврова

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В Кремле назвали враждебными действия по закрытию неба для самолета главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны могут доставить определенные проблемы", – сказал представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, подобный шаг может стать причиной переноса контактов с сербским руководством, которые были запланированы на ближайшие дни.

Однако, как уточнил Песков, сильно помешать продолжению диалога РФ с дружественными государствами, в частности с Сербией, не получится.

Лавров же назвал отказ пропустить его самолет беспрецедентным решением.

"Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия", – отметил министр.

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Как сообщали сербские СМИ, в связи с этим запланированная на 6–7 июня поездка главы российского ведомства в Сербию оказалась под большим вопросом. Однако отмечалось, что вины Белграда в данной ситуации нет.

Председатель сербского кабмина Ана Брнабич, в свою очередь, сообщила, что главе государства Александру Вучичу приходится лично решать вопрос с логистикой визита Лаврова.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

