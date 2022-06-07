В Черногории объяснили решение о закрытии неба для самолета Лаврова

Фото: Агентство "Москва”/Пресс-служба нижней палаты парламента

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич рассказал, с чем связан запрет на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кривокапича, закрытие воздушного пространства является следствием обязательств, которые взяла на себя Подгорица. Данное решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики, уточнил министр.

Ранко Кривокапич добавил, что считает принятое решение о запрете на перелет "неизбежным".

Болгария, Северная Македония и Черногория ранее закрыли небо для самолета Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с главой российского МИДа.