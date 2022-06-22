В Госдепе заявили, что США заинтересованы в поддержании с РФ работы посольств

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Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.

"Мы считаем, что эта линия коммуникации и этот диалог особенно важен во времена напряженности, и жизненно важен во времена конфликтов и даже кризисов, подобных тому, который мы имеем сегодня", – передает его слова РИА Новости.

При этом Прайс заявил, что не может ничего сказать сейчас по поводу ситуации, о которой заявил МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти не выдали разрешение на прилет в Соединенные Штаты российского спецрейса. Она отметила, что Москва не оставит данный враждебный шаг без ответа.

Захарова пояснила, что отказ в допуске российского спецборта повлечет принятие Москвой контрмер, в том числе асимметричного характера. Российская сторона уведомит о них Вашингтон по дипломатическим каналам.

До этого Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с главой российского МИД.

