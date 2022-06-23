Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года

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Гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдавать визы на въезд и разрешения на пребывание в Чехии. Решение об этом приняло правительство страны по предложению МИД.

В ведомстве добавили, что исключение составляют гуманитарные случаи.

Там также пояснили, что те, кто уже имеют разрешения на долговременное пребывание в республике, могут подавать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Ранее уполномоченный правительства по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что чешские власти сожгут зимой все что можно, чтобы согреть народ и выработать электричество в случае отключения газа. Он отметил, что диверсификация поставок газа в государства Европейского союза может произойти в случае подписания покупателями из Европы долгосрочных контрактов.

По его словам, в Европе теперь открыты к долгосрочным контрактам. Переход же на новые источники энергии будет трудным, кроме того, на него потребуется достаточно времени.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил о том, что Россию нельзя унижать.

"Россия является агрессором, поэтому мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или нет. Макрон, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил глава чешского МИД.

В начале июня в интервью прессе Макрон заявил, что постоянно поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Французский лидер также добавил, что нельзя унижать Россию, а когда закончатся военные действия, то путь к выходу из кризиса нужно проложить через дипломатию.