В Болгарии заблокировали крупный долларовый перевод в посольство РФ

Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев уведомил о блокировке крупного долларового перевода на счет посольства РФ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Средства, находящиеся на счетах, – 890 тысяч долларов – заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты", – заявил Василев.

Он подчеркнул, что Болгария не предпринимала активных действий в данном случае, поскольку блокировка наступила автоматически в соответствии с санкциями Евросоюза. Средства могут быть разблокированы после решения на уровне Еврокомиссии.

В начале июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Также рассматривается вероятное закрытие посольства РФ.

Санкции против России были введены после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

