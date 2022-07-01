Посол в Болгарии хочет поставить перед властями РФ вопрос о закрытии посольства в Софии

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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что будет вынуждена поставить перед властями РФ вопрос о закрытии посольства в Софии из-за действий Болгарии. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что удовлетворение этого вопроса повлечет за собой закрытие посольства Болгарии в Москве.

Митрофанова также рассказала, что обращение в министерство иностранных дел Болгарии было проигнорировано.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позже Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.

