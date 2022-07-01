Россия может закрыть посольство в Болгарии

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МИД Болгарии оставил в силе решение о высылке 70 российских дипломатов, отклонив ноту посольства РФ, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмиссии в Москве", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке 70 российских дипломатов и предупредило о серьезных последствиях.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что, если Болгария не отзовет соответствующие ноты 1 июля, перед российским руководством поставят вопрос о закрытии посольства в Софии.

В этом случае ответственность за тяжелые отношения между Москвой и Софией полностью лягут на болгарскую сторону, заявили в посольстве.

До этого стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

