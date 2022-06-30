Посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке 70 дипломатов

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Посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке 70 российских дипломатов и предупредило о серьезных последствиях, сообщает ТАСС.

"Считаем объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских загранучреждений на территории Болгарии беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим основу наших взаимоотношений. Российская сторона полностью отвергает эти обвинения", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что если Болгария не отзовет соответствующие ноты 1 июля, перед российским руководством поставят вопрос о закрытии посольства в Софии.

В этом случае ответственность за тяжелые отношения между Москвой и Софией полностью лягут на болгарскую сторону, заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позднее ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что данное решение болгарской стороны является беспрецедентным и допустил, что оно принято западнее Болгарии.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

