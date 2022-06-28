Слуцкий допустил возможность симметричного ответа на высылку дипломатов РФ из Болгарии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большой вероятностью будет принято решение о симметричном ответе на высылку дипломатов из Болгарии.

Он отметил, что данное решение болгарской стороны является беспрецедентным.

"Боюсь, что оно (решение о высылке российских дипломатов. – Прим. ред.) было принято и далее индуцировано в Софию далеко западнее Болгарии. Жаль, очень жаль. Никаких оснований", – сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии. Высылка коснется в том числе советника-посланника Воскресенского, генконсульства в городах Варне и Русе.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

