В МИД России сообщили о высылке 27 испанских дипломатов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Россия высылает 27 испанских дипломатов в качестве ответной меры, сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что им необходимо покинуть страну в течение 7 дней с момента вручения послу Испании соответствующей ноты.

"18 мая в МИД России был вызван посол Испании в Москве Маркес Гомес Мартинес. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata", – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что данный недружественный шаг окажет негативное влияние на отношения двух стран.

Ранее сообщалось, что посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку из страны российских дипломатов.

С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

