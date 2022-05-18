РФ вышлет 24 итальянских дипломата в качестве ответной меры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Россия вышлет 24 итальянских дипломата в качестве ответной меры, заявила РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Премьер Италии Марио Драги после высылки представителей дипведомства заявил, что такие действия не должны означать прекращения дипломатических контактов.
"Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов. Это враждебный жест в ответ на нашу высылку, враждебный в отношении Европы, потому что, если я правильно понимаю, были высланы дипломаты Франции и Испании", – заявил Драги после переговоров с финским премьером Санной Марин.
До этого в МИД России заявили, что посол Италии в РФ Джорджо Стараче был вызван в российское внешнеполитическое ведомство с целью объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.
Ранее Москва объявила персонами нон грата 34 французских дипломата. Такое решение было принято в качестве ответной меры. Сотрудники посольства Франции должны покинуть Россию в течение двух недель.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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