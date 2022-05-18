РФ объявила персонами нон грата 34 французских дипломата

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Москва объявила персонами нон грата 34 французских дипломата. Такое решение принято в качестве ответной меры, отмечается на сайте МИД РФ.

Сотрудники посольства Франции должны покинуть Россию в течение двух недель.

Ранее послу Франции Пьеру Леви заявили решительный протест в связи с высылкой 41 российского дипломата. В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям и конструктивному сотрудничеству Москвы и Парижа.

С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.