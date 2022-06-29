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Политика

29 июня, 18:39

Консульство РФ в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов

политика

Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Российское консульство в болгарской Варне временно приостановит работу из-за высылки государством российских дипломатов, сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, что консульство в Варне, поскольку у нас 30-дневный срок для закрытия этого консульства, мы его закроем, у нас там арендованные помещения, просто уйдем – и все", – отметила она.

Митрофанова пояснила, что решение всех консульских вопросов этого округа будет перенесено в Софию.

Консульство, по ее словам, может выдать документы, которые уже положены гражданам по сроку, однако новые оно принимать не будет.

"Все консульские вопросы Русинского округа, люди должны будут ехать (решать. – Прим. ред.) в Софию, и то тогда, когда мы тоже откроем наше консульское управление, потому что сейчас работа нашего консульства и в посольстве будет также приостановлена", – заключила посол.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позднее ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что данное решение болгарской стороны является беспрецедентным и допустил, что оно принято западнее Болгарии.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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