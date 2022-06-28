Консульские службы РФ в Болгарии приостановят свою работу

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Консульская служба РФ в Болгарии и генеральное консульство в Варне приостанавливают свою работу, сообщил ТАСС советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский.

"В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу", – рассказал Воскресенский.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позднее ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что данное решение болгарской стороны является беспрецедентным и допустил, что оно принято западнее Болгарии.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

