В Кремле прокомментировали возможность закрытия посольства РФ в Болгарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

МИД России будет рассматривать вопрос о закрытии российского посольства в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Вопрос. – Прим. ред.) будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке дипломатов и предупредило о серьезных последствиях.

Позже посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии оставил в силе решение о высылке 70 российских дипломатов, отклонив ноту посольства РФ.

Она добавила, что будет вынуждена поставить перед властями РФ вопрос о закрытии посольства в Софии из-за действий Болгарии.

