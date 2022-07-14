Медведев проиллюстрировал решение Драги об отставке коллажем "Кто следующий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проиллюстрировал решение итальянского премьер-министра Марио Драги об отставке коллажем "Кто следующий".

На фотографии, которую Медведев опубликовал в своем телеграм-канале, изображены три слота. Так, на первом показан экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, на втором итальянский премьер-министр Марио Драги, на третьем же слоте на черном фоне стоит знак вопроса.

О том, что Драги подает в отставку, стало известно ранее. На заседании Совмина он заявил, что передаст соответствующее заявление лидеру страны Серджо Маттарелле.

В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

При этом, как стало известно позднее, итальянский лидер Серджо Маттарелла отставку премьер-министра не принял.

До этого об отставке объявил также и Борис Джонсон. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.