Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ в отставке правительств западных стран

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Заявления, что отставки правительств в западных странах связаны с "рукой Кремля", вызывают брезгливость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также назвала такие заявления комичными. Захарова предположила, что внутри стран, где произошли отставки, уже пережили фазы сожаления, жалости и сарказма.

"Когда действующие политические силы Италии рассказывают своему народу небылицы относительно того, что отставка правительства (будет она реализована или не будет реализована, в какой форме, в этом пусть они разбираются) связана с Россией, что это происки Кремля, какие-то злонамеренные планы и козни, которые строила РФ в отношении Италии, то кроме брезгливости, это не вызывает уже ничего", – добавила Захарова.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что разногласия в правящей партии Италии удобны и выигрышны для России. Вместе с тем он подчеркнул, что без итальянского правительства Европа станет слабее. По его словам, кабмину во главе с Марио Драги и поддержавшей его коалиции необходимо двигаться дальше.

