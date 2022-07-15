Глава МИД Италии заявил, что отставка премьера Драги выгодна для России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Разногласия в правящей партии Италии удобны и выигрышны для России, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги", – сказал он в беседе с радиостанцией Rtl 102.5.

Глава МИД подчеркнул, что без итальянского правительства Европа станет слабее. По его словам, кабмину во главе с Марио Драги и поддержавшей его коалиции необходимо двигаться дальше.

"Но на данный момент я считаю это очень и очень затруднительным", – добавил Ди Майо.

О том, что Марио Драги подает в отставку, стало известно ранее. На заседании Совмина он заявил, что передаст соответствующее заявление лидеру страны Серджо Маттарелле.

В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

При этом, как стало известно позднее, итальянский лидер Серджо Маттарелла отставку премьер-министра не принял.

