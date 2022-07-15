В Кремле прокомментировали неудавшуюся отставку премьер-министра Италии

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В России считают неудавшуюся отставку премьер-министра Италии Марио Драги, а также отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона внутренними делами данных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения", – цитирует его ТАСС.

О том, что Драги подает в отставку, стало известно ранее. На заседании Совмина он заявил, что передаст соответствующее заявление лидеру страны Серджо Маттарелле.

В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

При этом, как стало известно позднее, итальянский лидер Серджо Маттарелла отставку премьер-министра не принял.

На прошлой неделе об отставке объявил также и Борис Джонсон. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

