Отставка премьера Италии негативно повлияет на единство Запада против РФ – СМИ

17:55
Фото: ТАСС/Roberto Monaldo/LaPresse/Roberto Monaldo/AP
Отставка премьер-министра Италии Марио Драги негативно повлияет на отношения Рима и Киева, а также на единство Запада против России. Об этом сообщает журнал The National Interest.
По мнению автора статьи, Италия не будет как прежде поддерживать Киев, независимо от результатов выборов. В частности, правые политики высказывают симпатии Москве, а при победе левых политиков возможен серьезный раскол по вопросу оказания помощи украинцам.
Вместе с тем, отметил обозреватель, это не означает, что следующее правительство Италии будет открыто поддерживать Россию, однако его смена ослабит единый западный фронт.
Драги объявил, что подает в отставку, 14 июля. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.
Однако итальянский лидер Серджо Маттарелла отстаку не принял. Покинуть пост Драги сумел лишь со второй попытки. Политик повторно подал в отставку 21 июля.
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
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