Глава МИД Италии заявил, что к развалу правительства причастны подмигивающие Путину силы

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Правительство Италии не случайно было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что правительство Марио Драги было способно дать Италии "твердую международную позицию". По его мнению, эта повестка содержала экономические и социальные реформы.

"Не случайно это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором (лидеры "Лиги" и "Движения пяти звезд") (Джузеппе) Конте и (Маттео) Сальвини объединились в попытке вывести Италию из исторических союзов, дестабилизировать ее с экономической точки зрения", – приводит слова Ди Майо РИА Новости.

Он также рассказал, что покинул партию "Движение пяти звезд" после того, как российский посол Сергей Разов одобрил позицию политической силы по вопросу о поставках вооружений Украине.

14 июля Драги объявил, что подает в отставку. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

Однако итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял его отставку. Позже Драги повторно подал в отставку.

