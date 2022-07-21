В Италии назвали возможного кандидата на пост премьера вместо Драги

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Сенатор от партии "Братья Италии" Лусио Малан рассказал, кто мог бы, по его мнению, занять позицию премьер-министра страны после ухода с должности Марио Драги. Об этом сообщает газета "Известия".

Политик заявил, что правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Лига" и "Вперед, Италия!", в случае победы на внеочередных парламентских выборах выдвинет кандидатом на пост премьер-министра лидера "Братьев Италии" Джорджию Мелони.

"Сейчас у нас наверняка пройдут выборы, и в правоцентристской коалиции действует правило, что партия с большинством голосов выдвигает и премьера. В опросах мы сейчас лидируем с большим перевесом, так что очень вероятно, что нашим первым выбором станет Мелони", – объяснил сенатор.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, причем повторно – предыдущую попытку он предпринял 14 июля, однако президент страны Серджо Маттарелла не поддержал увольнение главы кабмина.