В Италии назвали возможного кандидата на пост премьера вместо Драги

17:06
Фото: ТАСС/Massimo Di Vita/Zuma
Сенатор от партии "Братья Италии" Лусио Малан рассказал, кто мог бы, по его мнению, занять позицию премьер-министра страны после ухода с должности Марио Драги. Об этом сообщает газета "Известия".
Политик заявил, что правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Лига" и "Вперед, Италия!", в случае победы на внеочередных парламентских выборах выдвинет кандидатом на пост премьер-министра лидера "Братьев Италии" Джорджию Мелони.
"Сейчас у нас наверняка пройдут выборы, и в правоцентристской коалиции действует правило, что партия с большинством голосов выдвигает и премьера. В опросах мы сейчас лидируем с большим перевесом, так что очень вероятно, что нашим первым выбором станет Мелони", – объяснил сенатор.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, причем повторно – предыдущую попытку он предпринял 14 июля, однако президент страны Серджо Маттарелла не поддержал увольнение главы кабмина.
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