Премьер Италии вновь подал в отставку

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Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку, следует из заявления канцелярии итальянского президента.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в сенате, передал прошение об отставке своего правительства", – говорится в заявлении.

По словам главы государства, правительство Драги продолжит выполнять текущие обязанности.

Ранее Марио Драги на заседании нижней палаты парламента еще раз сообщил о своем намерении уйти в отставку.

14 июля Драги объявил, что подает в отставку. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

Однако итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял его отставку.

