Премьер Италии подтвердил планы покинуть свой пост

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Премьер-министр Италии Марио Драги на заседании нижней палаты парламента еще раз объявил о своем намерении уйти в отставку. Он планирует встретиться с президентом страны Серджо Маттареллой и сообщить ему об этом.

"Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях", – приводит ТАСС его слова.

14 июля Драги объявил, что подает в отставку. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

Однако итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял его отставку.

