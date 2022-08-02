В США заявили, что газовый кризис в Европе будет развиваться по ужасному сценарию

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Европейский энергетический кризис только начинает набирать обороты, пишет портал Business Insider со ссылкой на исследование американского финансового конгломерата Bank of America.
"Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно меняется из "плохой" в "ужасную", – говорится в публикации.
Отмечается, что страны ЕС могут не успеть накопить достаточно газа на зиму при работе газопровода "Северный поток – 1" на 20% от его мощности. По этой причине, указано в статье, такие страны, как Германия и Франция, пытаются найти способы заранее спланировать нормирование поставок топлива в преддверии холодных месяцев.
Ранее французский банкир Филипп Виллен заявил, что, продвигая санкции против России, европейские политики ведут Запад к гибели. Он выразил возмущение поведением глав государств ЕС, которые ввели ограничительные меры против Москвы, не обсудив этот вопрос с избирателями и представителями бизнеса.
Виллен подчеркнул, что Россия является важнейшей страной – поставщиком. Он также указал, что в Европе подскочили цены на энергоносители. Именно это, по его словам, приводит к взрывному росту расходов на отопление в домохозяйствах и на предприятиях.
В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму
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