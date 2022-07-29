Власти Британии переплатили 5000% за электроэнергию из-за дефицита газа – СМИ

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Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии 5000% из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом пишет The Spectator.

По словам обозревателей издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.

Кроме того, как отмечается в статье, зимой европейским государствам придется сократить потребление газа на 15%, чтобы "спасти промышленность Германии".

Ранее зампред правления холдинга "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens не выполняет работы по ремонту турбин для подачи газа через газопровод "Северный поток". При этом до введения санкций холдинг не фиксировал проблем с получением агрегатов после ремонта.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

25 июля стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

