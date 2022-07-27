В "Газпроме" заявили, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей

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Компания Siemens не выполняет работы по ремонту турбин для подачи газа через газопровод "Северный поток", заявил зампред правления холдинга "Газпром" Виталий Маркелов.

"Вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом до введения санкций холдинг не фиксировал проблем с получением агрегатов после ремонта.

По словам Маркелова, открытым остается вопрос по санкционным рискам, которые препятствуют возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

