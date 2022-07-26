Европе предрекли "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" о "Северном потоке" – СМИ

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После заявления компании "Газпром" об уменьшении поставок газа по газопроводу "Северный поток" европейские страны ждет "кошмарный сценарий", пишет издание Express.

По мнению автора статьи Чарли Брэдли, под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

Кроме того, блэкаутов из-за энергетического кризиса боятся и в Соединенном Королевстве.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июня средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

