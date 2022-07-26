Цена газа в Европе достигла 2 240 долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе на закрытии торгов выросла на 20%, достигнув 2 240 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Уточняется, что на открытии торговой сессии фьючерсные контракты на поставку газа в августе немного превышали 1 890 долларов за тысячу кубометров, позже снизившись до 1 875 долларов. Однако позже котировки ускорили темпы роста, превысив отметку в 1 900 долларов, затем – 2 000 долларов. К вечеру фьючерсы преодолели отметку в 2 100 долларов. На закрытии цена выросла почти до 2 239,4 доллара, что стало максимумом торгов.

Стоимость газа резко начала расти накануне после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по "Северному потоку" до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет 20% от номинальной мощности магистрали.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

