В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" после слов Путина

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
Жители Германии призвали правительство страны запустить транзит газа по трубопроводу "Северный поток – 2" после заявления Владимира Путина о заморозке трубопровода по инициативе немецкой стороны.
"Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите "Северный поток – 2" и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности", – написал один из читателей газеты Die Welt.
Другой пользователь назвал ошибкой закрытие проекта, а введенные в отношении РФ санкции – бессмысленными.
В свою очередь, пользователь с никнеймом Joachim S отметил стопроцентную правоту российского лидера.
"Какой именно трубопровод используется – чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться", – добавил он.
Еще несколько читателей отметили, что против запуска "Северного потока – 2" выступали Соединенные Штаты, они активно способствовали эскалации конфликтов.
Ранее Владимир Путин предложил запустить "Северный поток – 2" для решения энергокризиса в Европе. При этом он отметил, что теперь с данным маршрутом для ЕС есть некоторые проблемы.
Немецкий канцлер Олаф Шольц в ответ на это, по словам президента РФ, заявил, что пока есть вопросы "поважнее", сейчас "не к месту" этим заниматься.
До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что обе нитки "Северного потока – 2" находятся под давлением, газ можно начать поставлять в Германию хоть сейчас. Он отметил, что газопровод не запущен, потому что не сертифицирован. Миллер рассказал, что мощности одной нитки "Северного потока – 2" переориентированы на газоснабжение северо-запада РФ.
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