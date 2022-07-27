В Кремле назвали неправильным увязывание уровня поставок газа в ЕС и отмену санкций

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В Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по "Северному потоку" к отмене введенных против России санкций ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно неправильная увязка... "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно", – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что из-за этих рестрикций, введенных Европой, технические возможности для поставок у "Газпрома" сузились. По словам представителя Кремля, эти санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки.

Песков уточнил, что по мере выполнения этих работ "Газпром" сможет прокачивать больше. Он заверил, что компания была и остается надежным гарантом исполнения всех своих обязательств, но она не способна обеспечивать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года.

В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта. В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

