Премьер-министр Венгрии заявил, что Брюссель не начальник для Будапешта

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Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. <...> Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится", – написал политик в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан также заявил, что Европейский союз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде". Венгерский премьер-министр добавил, что страна будет всегда высказывать свое мнение.

Ранее Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.

До этого премьер-министр Венгрии отмечал, что из-за антироссийских санкций Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.