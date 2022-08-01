Премьер-министр Венгрии заявил, что Брюссель не начальник для Будапешта

01 августа, 23:46
Фото: AP Photo/Theresa Wey
Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. <...> Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится", – написал политик в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Орбан также заявил, что Европейский союз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде". Венгерский премьер-министр добавил, что страна будет всегда высказывать свое мнение.
Ранее Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.
До этого премьер-министр Венгрии отмечал, что из-за антироссийских санкций Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: