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Политика

10:00

Венгрия выступает за финансирование мира, а не войны – Орбан

политика

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия не осуществляет поставки вооружений на Украину, поскольку выступает за финансирование мира, а не войны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Венгерское правительство – едва ли не единственное в Европе, которое говорит, что финансировать надо мир, а не войну", – сказал он.

По словам Орбана, Венгрия, в отличие от США и других стран ЕС, не желает принимать даже косвенное участие в вооруженном конфликте на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России. По его словам, в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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