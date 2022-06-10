Венгрия выступает за финансирование мира, а не войны – Орбан

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Венгрия не осуществляет поставки вооружений на Украину, поскольку выступает за финансирование мира, а не войны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
"Венгерское правительство – едва ли не единственное в Европе, которое говорит, что финансировать надо мир, а не войну", – сказал он.
По словам Орбана, Венгрия, в отличие от США и других стран ЕС, не желает принимать даже косвенное участие в вооруженном конфликте на Украине.
Ранее Орбан заявил, что Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России. По его словам, в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей.
Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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