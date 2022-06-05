В Венгрии заявили, что у Зеленского есть проблемы с психикой

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Неправильное поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене свидетельствует о том, что у него имеются психические проблемы, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Об этом сообщает HirTV.

"Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать", – сказал он.

По мнению Кевера, президент нуждающегося в помощи государства не стал бы выступать против других государств так, как Зеленский против канцлера ФРГ Олафа Шольца или властей Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая после победы партии "Фидес" на парламентских выборах, причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам коалиции. Также в этот список также попали американский миллиардер Джордж Сорос, "бюрократы" Евросоюза и международные СМИ.