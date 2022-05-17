Шольц провел переговоры с Зеленским

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Канцлер Германии Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых сошлись во мнении, что мирное урегулирование ситуации на Украине возможно только при условии отвода российских войск. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в своем Twitter.
Он уточнил, что канцлер обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку.
"Они дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих", – отметил Хебештрайт.
Предыдущий телефонный разговор Шольца и Зеленского состоялся 11 мая.
Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России. Также он подчеркнул, что Украина никогда не признает автономию ДНР и ЛНР. Однако Зеленский выразил готовность поговорить с Владимиром Путиным без посредников. По его словам, встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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