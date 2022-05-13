Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России

Фото: depositphotos/astroganov
Украина никогда не признает Крым частью России, заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
"Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", – заявил украинский лидер.
Также он подчеркнул, что Украина никогда не признает автономию ДНР и ЛНР. Однако Зеленский выразил готовность поговорить с Владимиром Путиным без посредников. По его словам, встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.
При этом украинский лидер добавил, что время, когда можно было разговаривать с Россией "с вином за столом", уже в прошлом. Он выразил мнение, что стороны нуждаются в прагматичных переговорах для урегулирования ситуации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Но он особенно отметил, что переговоры должны быть подготовлены.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не отказывается от встречи Путина с Зеленским – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: