Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России

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Украина никогда не признает Крым частью России, заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", – заявил украинский лидер.

Также он подчеркнул, что Украина никогда не признает автономию ДНР и ЛНР. Однако Зеленский выразил готовность поговорить с Владимиром Путиным без посредников. По его словам, встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.

При этом украинский лидер добавил, что время, когда можно было разговаривать с Россией "с вином за столом", уже в прошлом. Он выразил мнение, что стороны нуждаются в прагматичных переговорах для урегулирования ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Но он особенно отметил, что переговоры должны быть подготовлены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

