Киев фактически вышел из переговорного процесса с Россией – МИД РФ

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Переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время не идут, украинская сторона фактически прекратила диалог, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса", – приводит его слова РИА Новости.

Руденко подчеркнул, что переговоры между сторонами не ведутся ни в каком виде. Также он уточнил, что Киев не дал ответа на представленный Россией проект договора.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии перемен в переговорах России и Украины. По его словам, они не принесли никаких результатов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.