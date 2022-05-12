В Кремле заявили, что в переговорном процессе РФ и Украины похвастаться нечем

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии перемен в переговорах России и Украины.

"По переговорам со вчерашнего дня ничего не изменилось. Сейчас похвастаться нечем на переговорном треке", – цитирует его ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс России и Украины продолжается, но он нерезультативен. Также официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что контакты РФ и Украины осуществляются.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.