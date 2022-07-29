Премьер Венгрии анонсировал сделку по покупке у России 700 млн кубометров газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Венгрия планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 миллионов кубических метров российского газа, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, страны ведут переговоры по этому вопросу. Ожидается, что соглашение будет достигнуто летом 2022 года.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 21 июля сообщил о начале новых переговоров о поставках в республику газа из России. Он подчеркнул, что намерение Венгрии закупить дополнительно 700 миллионов кубометров газа продиктовано необходимостью обеспечить безопасность энергоснабжения страны на ближайшие месяцы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия продолжают свое взаимодействие, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш до этого заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения. Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.